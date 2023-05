Permangono condizioni di instabilità al centro-sud e una nuova perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola tra stanotte e la giornata di mercoledì

- Advertisement -

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola risulta ancora interessata da condizioni di instabilità che si manifesteranno anche nelle prossime ore, specie al centro-sud, mentre una nuova perturbazione atlantica attraverserà gran parte delle nostre regioni tra stanotte e l’intera giornata di mercoledì, favorendo un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche con annuvolamenti diffusi, rovesci e manifestazioni temporalesche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Successivamente, inoltre, alla base dei dati attuali, il tempo non migliorerà in quanto si formerà un minimo depressionario sul Mediterraneo occidentale e sui nostri mari occidentali che, nei prossimi giorni, tornerà ad espandersi verso la nostra penisola favorendo episodi di maltempo con rovesci e temporali anche di forte intensità che proseguiranno anche nel fine settimana – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, evidenziano la persistenza di tempo instabile probabilmente anche nei primi giorni della prossima settimana, anche sulle nostre regioni centrali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti, al mattino, sull’Alto Sangro e nel Chietino, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata, mentre dal pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti sulle zone interne e montuose con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica, l’Alto Sangro e, localmente, verso la Valle Peligna – viene evidenziato sul sito web. In serata e in nottata gli annuvolamenti e rovesci a carattere temporalesco potranno localmente estendersi verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – Tempo in peggioramento in nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì con precipitazioni in intensificazione, anche a carattere temporalesco, in estensione dalle zone interne verso il settore orientale e costiero –

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi – precisa il comunicato. Temperature in calo a partire da mercoledì.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 04, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org