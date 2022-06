Pescara, Al via le iscrizioni al servizio di refezione scolastica

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Al via le iscrizioni al servizio di refezione scolastica – si legge sul sito web ufficiale. Ne dà notizia il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli il quale precisa che «le domande on line possono essere inoltrate da mercoledì 8 giugno a lunedì 12 settembre tramite la procedura attiva sulla piattaforma https://pescara – si apprende dal portale web ufficiale. ecivis.it,accedendo – I genitori che intendono avvalersi del servizio per l’anno scolastico 2022/2023, attualmente gestito dalla Concessionaria Serenissima Ristorazione SpA, possono utilizzare l’identità digitale (Spid) o la carta d’identità elettronica (Cie). Saranno loro gli intestatari delle rette».

Senza regolare iscrizione on line non sarà possibile usufruire del servizio di refezione – si apprende dalla nota stampa. I tempi e le modalità di erogazione sono subordinati alla riorganizzazione delle istituzioni scolastiche nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento che adotterà il Ministero per l’anno scolastico 2022/2023. «Va sottolineato – aggiunge Santilli – che sono in corso le procedure di gara per l’affidamento del servizio e che esse prevedono che la refezione debba qualificarsi quale “mensa scolastica biologica”, nel rispetto dei criteri minimi ambientali del 10 marzo 2020. Una volta aggiudicata la gara, le tariffe saranno rideterminate secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale con atto n. 891 del 26/11/2021».

Gli utenti residenti nel Comune di Pescara che intendono usufruire dell’agevolazione tariffaria, per poter compilare on line l’autocertificazione Isee presente nella procedura E-Civis, dovranno essere già in possesso della documentazione completa – Dsu e attestazione Isee / Isee minori in corso di validità riferita al DPCM 159/2013 e s.m.i – precisa il comunicato. Il servizio di refezione scolastica è soggetto a contribuzione secondo le modalità stabilite (servizio in pre-pagato) ed è fatto obbligo al sottoscrittore di effettuare le ricariche anticipatamente per evitare che il beneficio del servizio mensa non venga erogato – recita il testo pubblicato online.

Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’Ufficio refezione scolastica (Tel. 085/4283253 – servizio – riporta testualmente l’articolo online. refezione@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. pescara – viene evidenziato sul sito web. it).

