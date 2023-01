Pescara, Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 08 gennaio 2023

- Advertisement -

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 23001 PROT. PRE/00755 del 08.01.2023 recante: “omissis….” “DALLA SERATA DI OGGI, DOMENICA 08 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO: – VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI SU TOSCANA ED UMBRIA, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDÌ 09 GENNAIO 2023, A MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA E BASILICATA, SPECIE SU CRINALI APPENNINICI, TENDENTI A RUOTARE DA OVEST/NORD-OVEST IN MATTINATA AD INIZIARE DALLA TOSCANA ED ESTENDENDOSI A SARDEGNA, VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA, CON POSSIBILI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE; “omissis….” http://allarmeteo – recita il testo pubblicato online. regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – it/segnalazioni/10109/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-08-gennaio-2023

