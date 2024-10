Pescara, Beneficiari Voucher “ioStudio” a.s. 2023/2024

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:La Regione Abruzzo ha comunicato che il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso l’elenco dei beneficiari del Voucher “ioStudio” a – s. 2023/2024 ed ha chiesto al Comune di Pescar di darne diffusione – si apprende dalla nota stampa. Gli studenti beneficiari e/o le loro famiglie potranno recarsi presso qualsiasi ufficio postale, muniti di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale (sia dello studentebeneficiario che del genitore in caso di beneficiario minorenne), chiedendo la consegna della Carta Postepay Borsa di Studio – Le modalità di riscossione e di utilizzo vengono esplicitate dettagliatamente dall’Allegato 1 “Modalita’ di riscossione delle borse di studio art. 9, d. lgs. n. 63/2017 erogate dal MIM”. Per ulteriori informazioni si potrà consultare il sito del MIM: https://iostudio – riporta testualmente l’articolo online. pubblica – istruzione – si apprende dalla nota stampa. it/web/guest/voucher Per ogni necessità di assistenza relativa alla procedura di riscossione è necessario contattare direttamente il MIM agli indirizzi di posta elettronica: iostudio@istruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. it I cittadini possono quindi consultare l’elenco dei nominativi (per motivi di privacy i dati riguardanti COGNOME, NOME e CODICE FISCALE sono stati riportati con le sole iniziali del primo cognome e primo nome e gli ultimi 6 caratteri del c.f.) sul sito istituzionale del Comune di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. E’ possibile chiedere informazioni al Servizio Educativo Integrato utilizzando il numero unico 0854283990

