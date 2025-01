Pescara, Bonus elettrico per disagio fisico – Modalità presentazione delle domande

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione dell’apposita domanda, che deve essere consegnata esclusivamente a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, situato in piazza Duca D’Aosta n.15 al piano terra, o a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. pescara – viene evidenziato sul sito web. it. Le domande saranno ricevute dall’URP nelle giornate del martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00.La domanda va presentata dal titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) residente nel Comune di Pescara, utilizzando gli appositi moduli, o da un suo delegato, compilando l’apposito modulo Allegato D per le deleghe – Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:un certificato ASL che attesti:la situazione di grave condizione di salute;la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;il modulo B compilato;E’ inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale – si apprende dalla nota stampa. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;la potenza impegnata o disponibile della fornitura – si apprende dal portale web ufficiale. Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile – si apprende dalla nota stampa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.sgate – recita la nota online sul portale web ufficiale. anci.it/ , il sito https://www.arera – si legge sul sito web ufficiale. it/consumatori/bonus-sociale/bonus-per-gravi-condizioni-di-salute/come-si-ottiene-il-bonus-per-disagio-fisico o contattare il Servizio Assistenza per i cittadini al numero verde dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente promosso dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) 800166654.

