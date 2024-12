Pescara, Capodanno, i divieti imposti dal Comune per fuochi pirotecnici fino al 7 gennaio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Con l’ordinanza sindacale n.130, in vigore fino al 7 gennaio 2025, il sindaco di Pescara ha imposto una serie di divieti in relazione allo scoppio di petardi e materiale simile – Eccoli:- È vietato lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree ad uso pubblico;- È vietato l’uso di fuochi pirotecnici non in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza prevista dall’art. 57 TULPS;- È vietato utilizzare giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati, senza rispettare le istruzioni riportate sulle etichette e le prescrizioni del Dl 58/2010.L’ordinanza del sindaco è finalizzata garantire la sicurezza di tutti, tutelare il benessere di persone e animali e preservare l’ambiente – si apprende dalla nota stampa. A questo scopo contiene anche una serie di raccomandazioni, affinché si mantenga alto il livello di vigilanza – si apprende dal portale web ufficiale. Le violazioni all’ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

