“Pescara d’incanto”, presentato il calendario degli eventi di fine anno

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Presentato il calendario degli appuntamenti di fine anno del Comune di Pescara”Pescara d’incanto” al via il 7 dicembre, per l’Immacolata Concezione danza classica a 30 metri di altezza in piazzaIl 31 dicembre i Subsonica, il primo gennaio c’è AlfaE’ un calendario ricco di appuntamenti quello presentato stamani dal Comune di Pescara, insieme a tutte le realtà cittadine che hanno collaborato con gli assessorati agli Eventi, alla Cultura e al Turismo e che saranno protagoniste dei tanti eventi che si snoderanno dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025, rivolti a grandi e piccini, in centro e in periferia – si legge sul sito web ufficiale. A presentare il programma di “Natale d’incanto” sono stati il sindaco Carlo Masci con il vice sindaco Maria Rita Carota e gli assessori Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli e la presidente della commissione Cultura e Turismo Maria Rita Paoni Saccone – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Grazie a tutti coloro che contribuiscono a far sì che Pescara sia più viva e attrattiva”, ha detto Masci – precisa il comunicato. “Pubblicizziamo per tempo tutte le date del periodo natalizio annunciando decine di manifestazioni che compongono un calendario fitto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ieri”, ha proseguito Masci, “siamo partiti con l’accensione delle luminarie, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il mercatino, davvero suggestivo”, che l’assessore Zamparelli ha voluto nella rinnovata piazza Sacro Cuore – “Tante le attrazioni”, ha concluso il sindaco, augurandosi che “in molti, anche quest’anno, verranno a visitare Pescara”, considerato che “le richieste di informazioni sugli eventi di Natale stanno già arrivando agli uffici del Comune”, come ha fatto notare il funzionario Enrica Di Paolo – riporta testualmente l’articolo online. Sarà uno spettacolo suggestivo, l’8 dicembre, ad accompagnare l’accensione dell’albero di Natale in piazza della Rinascita, già illuminata da ieri, ha ricordato Zamparelli, insieme a tante strade della città. “A 30 metri di altezza si esibirà, sulle note di Vivaldi, il Sylphes Arerial Ballet, che porterà a Pescara dalla Spagna uno spettacolo di danza classica aereo, già ammirato in tutto il mondo”, ha spiegato Cremonese, ma il calendario si aprirà il giorno prima, “nella chiesa del Santissimo Rosario, con il concerto per l’Immacolata della Compagnia Virtuosa”, ha detto Carota – Gli appuntamenti clou di “Natale d’incanto” saranno quelli del 31 dicembre, con il concerto dei Subsonica (ore 22.30), all’ex area di risulta, e del primo gennaio (ore 19), con Alfa, nella stessa location, gratuiti per il pubblico come tutte le altre date del programma – si legge sul sito web ufficiale. “I Subsonica, ha ricordato Cremonese, sono un gruppo storico ha prodotto 15 album e vinto premi nazionali e internazionali, diventati famosissimi per la musica elettronica che ha affascinato tante generazioni – Per il primo giorno del nuovo anno, Alfa porterà un messaggio positivo a Pescara, essendo stato vittima di bullismo – recita il testo pubblicato online. Il suo tour è già un successo e Alfa, che arriva dal festival di Sanremo dove si è esibito con Vecchioni, brilla su Spotify, oltre ad aver vinto 6 Dischi di platino e 4 d’oro – aggiunge testualmente l’articolo online. Con il doppio concerto tocchiamo tutte le fasce di età”, ha concluso Cremonese – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il calendario è sempre più ricco, ha fatto notare Carota – L’esperienza degli anni scorsi si amplia ulteriormente tra presepi, presepi viventi, cori, spettacoli di danza, teatro – aggiunge testualmente l’articolo online. Ce n’è per tutti i gusti e tutte le età, in tutte le zone della città. E i laboratori per i bambini saranno fruibili anche dai bambini più piccoli, a partire dai tre anni, al museo delle Genti d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. I concerti si svolgeranno anche nelle chiese e vedremo esibirsi i cori giovanili, volendo dare voce a tutti – precisa la nota online. Tornerà anche quest’anno il concerto di fine anno, il 30, dell’Orchestra filarmonica, dedicato a Giovanna Porcaro, e tra i presepi viventi ci sarà quello del Manthoné e quello che porta la firma di Luciano Cupido – E poi, ancora cori gospel, l’appuntamento con i ragazzi che seguono la tangoterapia, e il Baule itinerante, che porta nel centro commerciale naturale le storie di Natale”.“Tante date per rendere Pescara più accogliente, anche per i turisti, e per supportare con forza il commercio”, ha commentato Zamparelli ricordando che “le luminarie sono state accese appositamente in occasione del Black Friday”, e che “il mercatino di Natale è già aperto in piazza Sacro Cuore, dove abbiamo voluto dar vita a un vero e proprio villaggio di Natale, mentre in piazza della Rinascita c’è la pista di pattinaggio sul ghiaccio e sempre lì l’8 dicembre assisteremo a uno spettacolo magico e unico, che si svolgerà a 30 metri da terra – si legge sul sito web ufficiale. Le varie manifestazioni interesseranno tutte le zone della città, già illuminata e festa e, questa la nostra intenzione, andranno a sostenere il tessuto commerciale di Pescara”.“Attraverso la commissione faremo in modo di divulgare tutte le iniziative in programma, accogliendo direttamente gli organizzatori”, ha detto Paoni Saccone sottolineando quanto il calendario sia “articolato e composito”.Pescara, 30 novembre 2024

