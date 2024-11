Pescara, Disposizioni applicative L. 105/2024 – SALVA CASA

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nelle more dell’adozione della nuova modulistica unificata nazionale si comunica che il Servizio SUE ha predisposto un modello di autocertificazione da allegare OBBLIGATORIAMENTE ai Permessi di Costruire e/o alle SCIA in sanatoria presentate ai sensi del nuovo articolo 36-bis del DPR 380/01. Il modello è scaricabile al seguente link: https://sue – si apprende dalla nota stampa. comune – pescara – si apprende dal portale web ufficiale. it/ Ulteriori informazioni utili sono reperibili alla pagina: https://sue – si apprende dalla nota stampa. comune – pescara – it/salva-casa-2/

