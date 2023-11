Pescara, Forum FRA – Futuro Ragione Arte “Voci di cambiamento”

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

Giovani protagonisti sabato e domenica al Forum FRA, che si svolgerà all’Imago Museum di Pescara – La due giorni è stata presentata oggi in Comune dagli organizzatori, prima tra tutti la presidente dell’ Associazione Hub-c Giovanna Romano, dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore alle Politiche giovanili Patrizia Martelli che ha voluto contribuire all’iniziativa, da Alessandro Crociata, economista delle culture e professore ordinario Universtà “G. d’Annunzio” e da due giovani della governance di questa quarta edizione del Forum., ha detto Masci presentando il Forum , ha aggiunto il primo cittadino pensando ai progetti in corso per cambiare la città. , ha aggiunto l’assessore Martelli annunciando la partecipazione all’iniziativa di sabato e domenica e ricordando che il Comune ha già realizzato diversi progetti in favore di questa fascia di età e per promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi, ad esempio Fluvia ma anche l’Informagiovani, che ha aperto i battenti in via Ilaria Alpi – precisa il comunicato. ha concluso la Martelli.Romano ha aggiunto che , e il Forum su questi temi mette i giovani al centro – Il programma di quest’anno prevede sei incontri a cui sono stati invitati protagonisti di spicco nel panorama italiano e europeo, che si confronteranno non solo con gli esperti del posto, ma soprattutto con relatori giovani e il pubblico in sala – si legge sul sito web ufficiale. Il Forum, ideato e curato dall’Associazione HUB-C di Pescara, vede, fra gli altri, il contributo del Comune di Pescara, la compartecipazione della Camera di Commercio Chieti- Pescara, la rinnovata partnership con la Fondazione PescarAbruzzo all’interno dell’Imago Museum, la collaborazione con la Bbslombard e la rivista ÆSArts+Economics, e la collaborazione con il gruppo di studio del nuovo centro di ricerca interdipartimentale BACH dell’Università degli studi “G.d. Annunzio”.Nell’intento di proseguire un percorso già tracciato nella precedente edizione, che ha visto giovani e adulti insieme in un dialogo generativo, il Forum FRA 2023 rilancia il proprio ruolo innovativo e diventa una leva fondamentale di cambiamento sociale inserendo dieci giovani, dai 15 ai 28 anni, all’interno della governance in qualità di co-ricercatori, co-progettisti e co-creatori dell’evento – riporta testualmente l’articolo online. I processi decisionali che hanno visto coinvolti le ragazze e i ragazzi nella pianificazione strategica dell’evento li hanno incoraggiati a mettere in luce le proprie emozioni, i propri ideali e i propri valori e a prender parte alla costruzione di un Forum più inclusivo, equo e fiorente – Il Forum, spiegano gli organizzatori, non è il solito convegno, va oltre le solite lezioni: saranno due giorni di Agorà aperta a tutte le persone, in particolar modo, alle giovani generazioni, agli artisti, alle istituzioni pubbliche e private, alle imprese e a chi lavora nel terzo settore e sente l’urgenza di rimettere al centro la relazione con l’altro come bisogno primario – recita il testo pubblicato online. Ospiti in conversazione tra loro, provenienze, generi, professioni ed età diverse che si intrecciano sul campo della cultura intesa come fattore produttivo di valore sociale ed economico di un territorio per creare un racconto a più voci su tematiche quali: giovani, istituzioni, impresa, artisti e cultura – si legge sul sito web ufficiale. Il Forum è un dialogo FRA persone in cui il pubblico è invitato a ripensare al ruolo passivo nel quale viene spesso confinato mediante un confronto diretto che permette a tutti di incrociare i pensieri e crescere insieme – si apprende dalla nota stampa. Dopo il Forum sarà stilato, con 40 ragazzi del territorio, dai 15 ai 25 anni, un Manifesto Programmatico sotto la guida della Dott.ssa Giusy Sica – si legge sul sito web ufficiale. Lo scopo principale è quello di costruire un percorso di lavoro da cui avviare un processo di profonda interazione FRA i giovani coinvolti e gli altri stakeholders che animano il territorio, che porti a riflettere sui legami, la forma e la compatibilità dell’ambiente di vita immaginato dai giovani nelle sue differenti sfaccettature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Manifesto verrà accolto a marzo dalle istituzioni locali.Il Forum FRA di quest’anno incentiva nuovi modelli partecipativi e collaborativi con un progetto in comune FRA giovani, FRA giovani e istituzioni, FRA giovani e impresa, FRA giovani professionisti, FRA giovani e artisti in un ambiente unico e partecipato; favorisce la prossimità generativa, amplia l’esperienza «professionale» dei ragazzi sul campo e il loro senso di responsabilità nei confronti degli altri e del territorio circostante con percorsi di maggiore connessione con soggetti pubblici e privati – aggiunge la nota pubblicata. L’intento è creare un’infrastruttura di legami sociali e di fiducia fra generazioni che è radice di ogni altra forma di attività umana: politica, economica, lavorativa – viene evidenziato sul sito web. 28 novembre 2023

