Pescara, In via Misticoni altri 135 posti auto a pagamento vicino alla stazione ferroviaria

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono disponibili 135 nuovi posti auto a pagamento nel parcheggio coperto di via Misticoni, vicino alla stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova – Si trovano al primo piano, completamente riqualificato direttamente dagli addetti di Pescara Multiservice che gestisce la struttura per il Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oltre ai 135 posti del piano terra, sono fruibili anche i 135 parcheggi al primo piano – riporta testualmente l’articolo online. Quegli spazi, un tempo utilizzati per il bivacco, sono stati riconsegnati alla città dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore Adelchi Sulpizio e dal presidente di Pescara Multiservice, Benedetto Gasbarro, affiancati dal direttore generale della società Guido Dezio e dal direttore tecnico Giovanni Cozzi, che hanno tagliato il nastro – riporta testualmente l’articolo online. Il parcheggio, hanno fatto notare, si trova in un punto nevralgico, vicino alla stazione ferroviaria: si può parcheggiare e spostarsi in treno e, in più, nella stessa zona ci sono anche la ciclostazione e il sistema di ricarica (ecomobility point) per le bici. Nelle prossime settimane sarà riqualificato anche il piano terra e nel 2025 saranno attivate le telecamere con lettura targhe che consentiranno di raggiungere accordi con gli operatori economici della città (che potranno pagare il parcheggio dei clienti). La sosta nel parcheggio di via Misticoni, che è accessibile anche di notte dagli abbonati, costa per i primi trenta minuti 50 centesimi, un euro l’ora fino a due ore, e 2,50 euro se si lascia l’auto per più di due ore (anche per l’intera giornata). L’abbonamento mensile costa 35 euro e quello annuale 350 euro –

