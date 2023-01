Pescara, Lavori sulla rete, l’Aca comunica rischio di carenze idriche

- Advertisement -

L’Aca ha reso noto che nella giornata odierna – e fino alle ore 14 – potrebbero registrarsi fenomeni di cali di pressione o di carenza idrica nelle vie e zone limitrofe servite dal serbatoio Valle Furci – Questo per consentire un intervento di efficientamento della rete e di sostituzione della saracinesca, iniziato questa mattina – si legge sul sito web ufficiale. Nel dettaglio, le zone Interessate dall’ interruzione sono: Zona alta Pescara Colli, strada Colle Scorrano e traverse, Strada Colle di Mezzo e relative traverse, Via Valle Fuzzina, Strada Valle Furci e traverse, Via Colli Innamorati e traverse, Via Di Sotto, Zona Alta Via Colle Marino, Via Pandolfi – aggiunge la nota pubblicata.

