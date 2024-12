Pescara, Maltempo, cimiteri e parchi riaperti ma restano chiusi Pineta e Riserva di Santa Filomena

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:E’ stata firmata il 26 dicembre dal sindaco Carlo Masci l’ordinanza che dispone la riapertura dei cimiteri comunali di San Silvestro e Colle Madonna e dei parchi/giardini pubblici della città, fatta eccezione per la Riserva Naturale Statale Santa Filomena e per la Riserva regionale Pineta Dannunziana – Il provvedimento di chiusura era stato firmato dal primo cittadino il 23 dicembre a seguito di un avviso del Dipartimento della Protezione Civile, che è scaduto – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre non sono state segnalate situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it