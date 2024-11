Pescara, Mobilità urbana, il Comune tra i partner del progetto europeo Summa

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Migliorare la mobilità urbana per evitare le congestioni del traffico durante la stagione turistica e i collegamenti multimodali sottosviluppati tra porti, aeroporti, ferrovie e aree urbane, al fine di agevolare il transito e lo spostamento dei passeggeri. È questo l’obiettivo del progetto europeo “Summa” (Sustainable Multimodal Mobility in Adriatic Costal and Hinterland Areas) finanziato dal Programma Interreg Italia – Croazia 2021 – 2027, che vede il Comune di Pescara tra i partner mentre il Comune di Caorle, in Veneto, è capofila – viene evidenziato sul sito web. La somma totale a disposizione è di di 1.818.200 euro e il budget destinato a Pescara è pari a 339.885 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto mira a raggiungere i seguenti obiettivi:•⁠ ⁠miglioramento del trasporto multimodale locale tramite One Ticket (sistema di biglietto unico per il trasporto intermodale);•⁠ ⁠semplificazione dell’utilizzo del trasporto multimodale per i viaggiatori;•⁠ ⁠integrazione dei risultati dello studio nella piattaforma sviluppata e integrata dalla città di Spalato e Contea della Dalmazia – si legge sul sito web ufficiale. Le attività principali del progetto includono la stesura di una strategia per soluzioni di mobilità intermodale e l’attuazione di azioni pilota per migliorare la mobilità multimodale, riducendo la pressione sul traffico stradale durante la stagione turistica – In particolare, l’analisi e lo scambio di dati sui collegamenti di trasporto esistenti saranno seguiti dall’attuazione di tre azioni pilota incentrate su soluzioni digitali, dall’elaborazione di un contesto giuridico e tecnico per l’introduzione di un sistema di bigliettazione unica e soluzioni di trasporto multimodale sostenibili.Al primo incontro, organizzato il 18 luglio presso il Centro Civico di Caorle (Lead Partner del progetto) hanno partecipato, in qualità di partner, oltre al Comune di Pescara, l’Istituto Internazionale di Sociologia di Gorizia, la Comunità della Riviera Friulana, Irena (Istrian Regional Energy Agency Ltd), la Città di Poreč (Parenzo), Split Dalmatia County (Spalato Dalmazia) e la Città di Zadar (Zara).Per il raggiungimento dei risultati del progetto, la partecipazione del Comune di Pescara gioca un ruolo importante in quanto l’Ente ha già sviluppato una propria Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, e potrà quindi condividere le proprie capacità e le competenze acquisite in tale ambito – Nello specifico il ruolo del Comune di Pescara sarà quello di sviluppare lo studio per la realizzazione di un sistema di biglietto unico per il trasporto intermodale (autobus urbani ed extraurbani, treni regionali e locali/bici), conciliando il contesto giuridico, procedurale e applicativo per avviare una modalità tariffaria “integrata” “One Ticket”. Una soluzione che prevede il costo del viaggio legato alla tratta percorsa e non al mezzo utilizzato, attraverso un unico titolo di viaggio per autobus e treno, su tutto il territorio regionale e interregionale, garantendo la massima libertà di utilizzare i vari servizi di trasporto con semplificazione all’accesso dei servizi con la disponibilità, in tempo reale, di informazioni affidabili e continue sull’uso del trasporto pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Le attività svolte dall’Ente sono coordinate ed implementate da un Team Management composto da Luca Saraceni, Responsabile del Coordinamento direzionale Progettazione – Servizio Centrale Monitoraggio – Rendicontazione PNRR, da Elena Casalini, Responsabile del Servizio Supporto Progetti Nazionali ed Europei, e dalle dipendenti Doriana Gagliardone e Sabrina Sonsini.

