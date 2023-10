Pescara, Refezione scolastica dal 01/01/2024

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Prof. Gianni Santilli ha comunicato che è stato aggiudicata la Concessione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali del Comune di Pescara al costituendo RTI “ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. (Capogruppo) con sede in via Venezia Giulia n. 5/a – 20157 Milano (MI) – SH GESTIONI S.R” (Mandante) con sede in via Erasmo Piaggio n. 71 – 66100 Chieti (CH).Il nuovo Servizio di refezione scolastica prenderà avvio al rientro delle vacanze di Natale, l’8 gennaio 2024, e sarà erogato quale “mensa scolastica biologica”, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente nell’ambito del servizio reso nel territorio comunale – A seguito dell’aggiudicazione, il costo unitario del pasto è stato determinato in € 5,928.L’Amministrazione Comunale, per andare incontro alle famiglie beneficiarie del servizio, dato il particolare momento storico di crisi economica e le reali difficoltà in cui versano le famiglie anche con più figli, ha deciso di rideterminare ed approvare le fasce di reddito ISEE, relative tariffe, altre agevolazioni o esoneri totali, approvando, con delibera di Giunta Comunale n. 802 dello sorso 26 ottobre, le seguenti tariffe: Tipologia tariffaImporto unitario pastoFascia di ISEETariffa intera bambino100 % costo pasto 100% costo pasto pari ad € 5,928Oltre € 22.000,00Tariffa ridotta bambino famiglia con due o più figli 70% della tariffa intera pari ad €. 4,14Da € 18.000,00 ad € 21.999,99Tariffa ridotta bambino famiglia con unico figlio80% della tariffa intera pari ad €. 4,742Da € 18.000,00 ad € 21.999,99Tariffa ridotta bambino famiglia con due o più figli 60% della tariffa intera pari ad €. 3,556Da € 12.000,00 ad € 17.999,99Tariffa ridotta bambino famiglia con unico figlio70% della tariffa intera pari ad €. 4,14Da € 12.000,00 ad € 17.999,99Tariffa ridotta bambino 50% della tariffa intera pari ad e 2,964Da € 6.000,00 a € 11.999,99Tariffa esente bambino€ 0Da € 0,00 ad € 5.999,99Tariffa portatore di handicap 104 residente e non residente€ 0 Tariffa adulto100% costo pasto pari ad € 5,928 L’Assessore alla Pubblica Istruzione Prof. Gianni Santilli ha invitato tutti coloro che non hanno presentato il modello ISEE e che rientrano nelle agevolazioni delle nuove fasce sopra indicate, a trasmettere il dato al Servizio Educativo Integrato del Comune di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Per le informazioni rivolgersi al numero unico 0854283990. Pescara, 27 ottobre 2023

