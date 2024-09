Pescara, uomo trovato morto in auto in viale Pindaro

Un uomo di 67 anni è stato rinvenuto privo di vita questa mattina a Pescara, all’interno di un veicolo parcheggiato in viale Pindaro, nella zona di Portanuova. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la morte risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento. Sebbene la causa più probabile sembri essere un malore improvviso, gli inquirenti attendono ulteriori accertamenti, tra cui un’autopsia già disposta dal magistrato di turno. Al momento non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo, escludendo quindi, in via preliminare, ipotesi di morte violenta.

I carabinieri stanno continuando le indagini per chiarire ogni aspetto di questa vicenda.