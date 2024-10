Pineto, viola divieto di avvicinamento alla ex e ferisce carabiniere: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova, insieme ai militari delle stazioni di Roseto degli Abruzzi e Notaresco, hanno tratto in arresto un uomo a Pineto (TE) per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo era già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex convivente, a seguito di pregresse situazioni di violenza domestica.

Nella giornata di ieri, l’arrestato si è recato presso l’abitazione della donna cercando insistentemente di entrare. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha reagito in modo violento, minacciando e aggredendo fisicamente i militari. Durante l’alterco, ha strattonato e spinto i carabinieri, tentando successivamente la fuga, prontamente fermata dalle forze dell’ordine. Nel tentativo di liberarsi, l’uomo ha morso un carabiniere all’avambraccio, costringendo il militare a utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione per immobilizzarlo.

Il carabiniere ferito ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni, secondo il referto medico dell’ospedale di Giulianova. L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, trasferito nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa delle ulteriori disposizioni dell’autorità giudiziaria.