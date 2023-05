Piogge intense, in nottata, hanno interessato le aree costiere e collinari della nostra regione ma la situazione è in graduale miglioramento dalle prossime ore. Possibili temporali pomeridiani sulle zone interne e montuose

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola è ancora presente una vasta area di instabilità che, in queste ultime ore, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, ha favorito rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, soprattutto lungo le aree costiere e collinari di Marche e Abruzzo in particolare, con precipitazioni anche abbondanti – precisa il comunicato. Nelle prossime ore la situazione meteorologica inizierà a migliorare e, molto probabilmente, assisteremo a schiarite soprattutto sul settore orientale e costiero di Marche, Abruzzo e Molise, mentre addensamenti consistenti torneranno a manifestarsi lungo la dorsale appenninica e sulle zone interne, con possibili temporali pomeridiani, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Il miglioramento proseguirà anche nella giornata di venerdì anche se non mancheranno annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici confermano quanto anticipato nei giorni scorsi, ovvero un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche tra sabato e domenica, a causa della formazione di un minimo depressionario sulle regioni nord africane, in spostamento verso le nostre regioni meridionali – precisa il comunicato. Torneranno a manifestarsi annuvolamenti e piogge sparse, specie su Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare tra sabato e la giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili lungo la fascia costiera e collinare, localmente di moderata intensità, in graduale attenuazione nel corso della mattinata e nel pomeriggio, con possibili schiarite – Banchi di nebbia potranno manifestarsi, al mattino, nelle valli interne dell’Aquilano e della Marsica, in diradamento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Nel pomeriggio addensamenti consistenti potranno manifestarsi sulle zone interne e montuose con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sulla Marsica e sull’Alto Sangro, in miglioramento in serata e in nottata –

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento nella seconda metà della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org