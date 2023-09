POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: LA DR.SSA ROBERTA CICCHETTI NUOVO DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE.

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di L’Aquila:

Oggi il Questore di L’Aquila Dr. Enrico DE SIMONE, ha dato il benvenuto al nuovo Dirigente della Squadra Mobile, Vice Questore della Polizia di Stato Dr.ssa Roberta CICCHETTI, che si è avvicendata al Dr. Danilo DI LAURA trasferito per altro incarico – recita il testo pubblicato online. La Dottoressa Cicchetti ha conseguito nel 2002 la Laurea in giurisprudenza presso la Facoltà “LUISS –Guido Carli” di Roma e nel 2005 l’abilitazione alla professione di Avvocato – professione che ha svolto a Roma fino al 2008. Entrata in Polizia nel dicembre 2008 ha frequentato, nel biennio 2009-2010, il Corso per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma nel corso del quale ha conseguito un Master in “Scienze della Sicurezza”. Nel 2011 è stata assegnata alla Questura di Parma dove è rimasta per due anni dirigendo prima l’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e poi l’ufficio Immigrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel 2013 è stata assegnata alla Questura di Bologna come funzionario della Squadra Mobile dove si è occupata di reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e di criminalità straniera – Dopo 4 anni nel capoluogo emiliano, nel 2016 è stata nominata Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Teramo, ruolo che ha ricoperto per 7 anni prima di essere assegnata in data odierna alla Questura di L’Aquila con lo stesso incarico – riporta testualmente l’articolo online. Come dirigente della Squadra Mobile di Teramo ha svolto importanti indagini alcune delle quali con il coordinamento, per competenza, della Procura Distrettuale Antimafia di L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Tra esse si ricordano quella che ha portato all’arresto di 5 “madame” nigeriane per la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione di 12 giovani donne connazionali arrivate clandestinamente in Italia con i barconi e costrette a prostituirsi sulla zona della “Bonifica del Tronto”. Quelle successive sul riciclaggio verso la Nigeria dei proventi dello sfruttamento delle suddette donne e quella sulla mafia nigeriana che ha portato all’esecuzione di 20 fermi di polizia giudiziaria per associazione di stampo mafioso e per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, riciclaggio e sfruttamento della prostituzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con il coordinamento della Procura di Teramo ha svolto indagini in materia di usura, rapine, furti in abitazione e reati contro la pubblica amministrazione – Numerose anche le indagini in materia di “Violenza di Genere” e per i reati ai danni delle fasce c.d. deboli – Al riguardo merita un accenno l’indagine che ha portato all’arresto di un maestro di musica della Provincia di Teramo per il reato di violenza sessuale aggravata posta in essere in maniera sistematica ai danni di 5 giovani bambine, tra i 9 e i 12 anni, nel corso delle lezioni individuali di chitarra impartite alle stesse – Sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti la Dottoressa ha concluso diverse indagini con numerosi arresti e sequestri sia con la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di L’Aquila che con quella della Procura di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. L’ultima Operazione “Action” coordinata da quest’ultima Procura, si è conclusa solo un mese fa con l’arresto di 20 persone e il sequestro complessivo di due quintali di sostanza stupefacente (180 KG di cocaina e 20 Kg di eroina). In questi anni il Vice Questore Roberta Cicchetti ha poi frequentato i sotto elencati corsi di specializzazione organizzati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza: -Corso di qualificazione in tecniche investigative e tecnico scientifiche; -Corso per operatori impegnati nel contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione; -Corso di formazione per formatori nella materia “il comportamento nella gestione di vittime di violenza di genere”.

