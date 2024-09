Balsorano, arrestato 22enne dopo mesi di violenze contro la madre

BALSORANO – Un episodio di violenza familiare ha scosso la comunità di Balsorano. Un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti problemi legati alla tossicodipendenza, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

La vittima è la madre del ragazzo, una donna di 57 anni, che da mesi subiva minacce e violenze verbali da parte del figlio. Gli episodi di maltrattamento erano diventati sempre più frequenti e, nella serata di ieri, la situazione è degenerata quando il giovane ha dato fuoco ai suoi indumenti all’interno dell’abitazione. Impaurita e disperata, la donna ha contattato le forze dell’ordine, che già da tempo monitoravano la difficile vicenda familiare.

Intervento tempestivo dei Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Balsorano sono intervenuti prontamente sul posto e, al loro arrivo, hanno trovato il giovane ancora in preda all’ira. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, il 22enne non ha mostrato segni di cooperazione, continuando a minacciare la madre e gli stessi Carabinieri. L’atteggiamento aggressivo e non collaborativo del giovane ha portato all’arresto immediato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Dopo aver messo in sicurezza la madre e placato la situazione, i militari hanno completato le formalità dell’arresto nel corso della notte. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano, il 22enne è stato trasferito al carcere di San Nicola di Avezzano, dove attenderà le prossime disposizioni giudiziarie.

Un dramma familiare che dura da mesi

La vicenda di questa famiglia era seguita da alcuni mesi dai Carabinieri, che avevano già avuto modo di intervenire in situazioni simili. Il giovane, affetto da tossicodipendenza, aveva più volte manifestato comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della madre, cercando di costringerla a seguire le sue volontà. Questo ultimo episodio, culminato con l’incendio degli indumenti, ha portato finalmente all’arresto del ragazzo, ponendo momentaneamente fine a una serie di atti di violenza domestica.