Polizia, ultime: Rapine in città, tre arresti

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Pescara:

La Polizia di Stato ha arrestato tre persone in esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. del Tribunale di Pescara per alcune rapine avvenute in strada sulle quali ha indagato la Squadra Mobile con l’ausilio della Squadra Volante – Sulla base degli elementi forniti dagli investigatori, viene contestata ad un cittadino gambiano di 21 anni la commissione di tre rapine aggravate in concorso, volta per volta, con uno degli altri arrestati (un suo connazionale di 31 anni ed un trentatreenne di nazionalità senegalese). La prima rapina è stata commessa nel mese di novembre, ai danni di una giovane coppia che aveva trascorso una serata nei locali del centro e che è stata costretta a prelevare denaro da un vicino ATM. Negli altri due episodi, avvenuti durante le festività natalizie, sono stati rapinati una signora in un parcheggio di un supermercato ed un giovane intento a fare compere in centro: entrambe hanno dovuto consegnare soldi e telefoni cellulari.

- Advertisement -

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dalla Questura di Pescara e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it