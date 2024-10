Vigili del Fuoco. Aggiornamento delle tariffe per i servizi resi dal CNVVF a pagamento

Vigili del Fuoco, ultimissima dal sito web istituzionale:Per effetto della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 ottobre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 Serie Generale del 23/10/2024, di cui per pronta consultazione viene fornito il link , si comunica che, con decorrenza 24/10/2024, sono state aggiornate le tariffe per i seguenti servizi resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a pagamento: servizi di prevenzione incendi; servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso; servizi resi dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Pertanto, per le istanze già inviate a questo Comando a decorrere dal 24 ottobre scorso allegando versamenti effettuati con riferimento alle previgenti tariffe, al fine di consentire una corretta istruttoria dei procedimenti ottendendo tempestivamente i servizi richiesti, si evidenza la necessità di effettuare il versamento integrativo con riferimento alle tariffe indicate nel D.M. 11/10/2024. Allegati D.M. 11 ottobre 2024 Aggiornamento TARIFFE SERVIZI VF a pagamento – recita il testo pubblicato online. pdf

