Previsioni AbruzzoMeteo: Condizioni di instabilità continueranno a manifestarsi su gran parte delle nostre regioni con schiarite dal pomeriggio, specie lungo le aree costiere e collinari. Possibilità di temporali pomeridiani sulle zone interne e sul settore tirrenico

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità favorite dalla presenza di masse d’aria fredda in quota che favoriranno ancora lo sviluppo di corpi nuvolosi associati a precipitazioni su gran parte delle nostre regioni centrali anche se, a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampie schiarite lungo le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa, mentre addensamenti continueranno a manifestarsi sulle zone alto collinari, montuose ed interne con possibili rovesci temporaleschi, in estensione nel pomeriggio verso le zone interne delle nostre regioni, in sconfinamento verso il Lazio e la Campania ma in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella giornata di mercoledì anche se, a causa della persistenza di aria fredda in quota, torneranno a formarsi addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica con possibilità di temporali, specie sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Giovedì i temporali pomeridiani potranno nuovamente spingersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico: vedremo –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni sparse, più frequenti sulle zone montuose e pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, in graduale attenuazione nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Dalla tarda mattinata saranno possibili ampie schiarite sull’Adriatico centrale, lungo i litorali e sulle zone collinari prossime alla costa, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti che potranno favorire rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso la Valle Peligna, l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro, ma in graduale attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Cielo poco nuvoloso nel corso della mattinata di mercoledì con possibili banchi di nebbia al mattino nelle valli interne, possibilità di addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica con possibilità di temporali, in attenuazione in serata e in nottata –

Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

