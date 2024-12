Previsioni AbruzzoMeteo: Condizioni di variabilità continueranno a manifestarsi anche nei prossimi giorni, specie sulle aree interne e montuose. Ampie schiarite interesseranno il settore adriatico, specie al mattino

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da una vasta circolazione depressionaria, posizionata sulle regioni centro-settentrionali, in lenta attenuazione nei prossimi giorni, ma che continuerà a favorire condizioni di variabilità e di instabilità anche sulle nostre regioni centrali, con alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a rovesci sparsi, più probabili sulle zone interne e montuose, mentre ampie schiarite riguarderanno il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio e in serata la nuvolosità e i rovesci saranno più frequenti sulle zone interne della nostra regione e del vicino Molise, con possibile estensione della nuvolosità anche sul versante adriatico, mentre nella giornata di martedì gli addensamenti potrebbero manifestarsi anche sul versante adriatico ma, alla base dei dati attuali, risulta particolarmente difficile individuare l’esatta localizzazione dei fenomeni previsti – precisa la nota online. Un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche sembra probabile a partire da giovedì, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo probabile peggioramento da venerdì e nel fine settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese, nel Chietino, sulla Valle Peligna e, localmente, nell’Aquilano, mentre annuvolamenti interesseranno la Marsica e l’Alto Sangro con possibili precipitazioni sparse, nevose sui rilievi al disopra dei 1200-1300 metri – precisa la nota online. Temporali si manifesteranno sull’Adriatico centrale e, nel corso del pomeriggio, assisteremo ad un probabile graduale aumento della nuvolosità sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e sulle zone montuose che si affacciano ad ovest, con rovesci sparsi, nevosi sui rilievi appenninici, in estensione entro la serata verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, in particolare nel Pescarese e nel Teramano, con rovesci in sconfinamento fin verso le aree costiere – Nuvolosità in temporanea attenuazione in serata e in nottata: poche novità nel corso della giornata di martedì.Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera, occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Mare: Generalmente poco mosso o mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

