Previsioni AbruzzoMeteo: Condizioni di variabilità nelle prossime ore con annuvolamenti sul versante adriatico in mattinata e sul settore occidentale nel pomeriggio-sera. Attesi forti venti di Libeccio da mercoledì sera

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo, anche se marginale, di correnti atlantiche che raggiungono soprattutto le nostre regioni centro-settentrionali e, dopo il passaggio di una debole perturbazione, nelle prossime ore assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità sull’Adriatico centro-settentrionale che darà luogo ad occasionali deboli precipitazioni sparse sul settore costiero di Marche, Abruzzo e Molise, mentre nella seconda metà della giornata inizieranno ad intensificarsi correnti occidentali che favoriranno un progressivo aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose delle nostre regioni centrali, con possibilità di precipitazioni – aggiunge la nota pubblicata. Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la nostra penisola, in particolare il centro-nord, e sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio su gran parte delle nostre regioni, con Garbino impetuoso sul versante adriatico e temperature in generale aumento e tempo in peggioramento soprattutto sulle zone montuose e sui settori occidentali, mentre le temperature subiranno un generale aumento, specie sul settore adriatico – Successivamente, alla base dei dati attuali, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la nostra penisola e determinerà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali con temperature in generale diminuzione e nevicate che torneranno ad imbiancare i rilievi appenninici nel fine settimana, in particolare nella giornata di sabato: vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso nell’Aquilano, sulle zone montuose e collinari che si affacciano sul versante adriatico, mentre banchi di nebbia interesseranno le valli interne della Marsica, dell’Aquilano e, localmente, le aree costiere e le zone collinari prossime alla costa – Nel corso della giornata è previsto un graduale aumento della nuvolosità, dapprima sul versante adriatico, dove non si escludono occasionali deboli piogge/pioviggini; successivamente, nel pomeriggio-sera, nubi in aumento anche sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro con possibili precipitazioni sparse – Graduale attenuazione della nuvolosità sul versante adriatico in serata-nottata e nella giornata di mercoledì.

Temperature: Generalmente stazionarie ma la tendenza è verso un nuovo generale aumento a partire dal pomeriggio-sera di mercoledì.

Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali lungo la fascia costiera – Occidentali sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Giovanni De Palma -AbruzzoMeteo

