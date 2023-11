Previsioni AbruzzoMeteo: Corpi nuvolosi continueranno a raggiungere le nostre regioni nelle prossime ore ma una veloce perturbazione diretta sui vicini Balcani lambirà le nostre regioni adriatiche tra venerdì e sabato

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di corpi nuvolosi che raggiungono soprattutto le nostre regioni centro-settentrionali e che favoriscono annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Nelle prossime ore annuvolamenti continueranno ad interessare anche le nostre regioni centrali ma non si prevedono fenomeni di rilievo, anche se sulle zone montuose della Marsica e dell’Alto Sangro saranno possibili precipitazioni a carattere sparso – riporta testualmente l’articolo online. Una veloce perturbazione di origine nord atlantica, diretta principalmente verso i vicini Balcani, lambirà anche le nostre regioni adriatiche e potrà favorire episodi di instabilità nel pomeriggio-sera di venerdì, con temperature in generale diminuzione e valori che si porteranno al disotto delle medie stagionali, specie nella giornata di sabato, con tempo in graduale miglioramento nel fine settimana su tutte le nostre regioni – precisa la nota online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla giornata di martedì, tuttavia si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate, mentre addensamenti consistenti riguarderanno le zone montuose della Marsica, dell’Alto Sangro e dell’Aquilano dove, occasionalmente, potranno manifestarsi precipitazioni sparse, più probabili a ridosso dei rilievi – Dal tardo pomeriggio-sera è previsto un rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, in attesa dell’arrivo di masse d’aria fredda nel pomeriggio-sera di venerdì, con conseguenti addensamenti sul settore adriatico, occasionalmente associati a rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco – riporta testualmente l’articolo online.

Temperature: Stazionarie al mattino e nel primo pomeriggio, in graduale ma temporaneo aumento dal tardo pomeriggio-sera, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Da venerdì pomeriggio valori in sensibile calo ovunque – si apprende dalla nota stampa.

Venti: Deboli dai quadranti occidentali in graduale rinforzo nel pomeriggio-sera, con probabile Garbino sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Dal pomeriggio di venerdì tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando, specie lungo le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso o mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

