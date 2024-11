Previsioni AbruzzoMeteo: Corpi nuvolosi di origine atlantica favoriranno annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni ma mercoledì è previsto il transito di una perturbazione accompagnata da forti venti

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in graduale diminuzione e, rispetto al fine settimana, assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità a causa del transito di corpi nuvolosi di origine atlantica che precedono l’arrivo di una perturbazione, attesa nella giornata di mercoledì, che sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio, con probabile Garbino impetuoso sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. La perturbazione favorirà un peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto sulle zone interne ed appenniniche, dove la probabilità di fenomeni risulterà più elevata, mentre ampie schiarite interesseranno il settore adriatico a casa dei forti venti di Libeccio che determineranno anche un temporaneo rialzo delle temperature – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una nuova intensa perturbazione di origine nord atlantica raggiungerà, molto probabilmente, la nostra penisola tra giovedì e venerdì e sarà ancora una volta accompagnata da un deciso rinforzo dei venti e da un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle zone appenniniche ma con fenomeni in estensione anche verso il settore adriatico, dove le temperature torneranno nuovamente a diminuire, anche in maniera sensibile – si apprende dalla nota stampa. Si tratta, tuttavia, di una tendenza ancora piuttosto incerta, seguiranno aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulle zone montuose dove, occasionalmente, potrebbero verificarsi deboli precipitazioni a carattere sparso – recita il testo pubblicato online. Cielo parzialmente nuvoloso sul versante adriatico con probabili schiarite nel corso della giornata, alternate ad annuvolamenti – precisa la nota online. Nel pomeriggio-sera e nel corso della nottata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulle zone interne con possibili precipitazioni, più probabili sulla Marsica e sull’Alto Sangro – Attesi forti venti di Libeccio (Garbino impetuoso sul versante adriatico) da martedì sera e nella giornata di mercoledì.Temperature: In lieve aumento, specie nei valori minimi – precisa il comunicato. Stazionarie nei valori massimi.Venti: Deboli di direzione variabile o occidentali – Da stasera-notte tenderanno a provenire dai quadranti sud-occidentali, rinforzando, specie sulle zone interne e montuose – Mare: Generalmente poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

