Previsioni AbruzzoMeteo: Corpi nuvolosi in transito sulla nostra penisola favoriranno annuvolamenti ed episodi di instabilità nel fine settimana. Probabile marcato peggioramento del tempo nei primi giorni della prossima settimana

- Advertisement -

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere influenzata dalla presenza di una vasta conca di aria fredda in quota posizionata sull’Europa occidentale che, nelle prossime ore, si spingerà verso il Mediterraneo occidentale favorendo la formazione di corpi nuvolosi in estensione verso la nostra penisola – Di conseguenza annuvolamenti interesseranno gran parte delle nostre regioni peninsulari con precipitazioni a carattere sparso che riguarderanno anche il centro Italia, con possibilità di temporali nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Saranno possibili anche ampie schiarite nella mattinata di domenica, tuttavia nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio torneranno a formarsi i consueti addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici, associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche sparse, in estensione verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, evidenziano un probabile marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni nei primi giorni della prossima settimana, a causa della formazione di un minimo depressionario che, dalle regioni nord africane, risalirà, approfondendosi, verso la nostra penisola e favorirà condizioni di maltempo con piogge diffuse e temporali anche di forte intensità.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili precipitazioni a carattere sparso, in intensificazione tra la tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, in estensione verso il settore adriatico – Nel pomeriggio, inoltre, saranno possibili manifestazioni temporalesche che, dalle zone montuose, potranno estendersi anche verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. In nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica saranno ancora presenti annuvolamenti e precipitazioni sparse, specie sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna ma, localmente, anche sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Schiarite sono attese dalla tarda mattinata, tuttavia nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sui rilievi appenninici con possibili temporali, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online.

Temperature: Generalmente stazionarie –

Venti: Deboli occidentali sulle zone interne e montuose con rinforzi durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera con possibili rinforzi.

Mare: Poco mosso o localmente mosso con moto ondoso in aumento dal pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org