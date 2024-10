Previsioni AbruzzoMeteo: Corpi nuvolosi provenienti da Mediterraneo occidentale continueranno a favorire annuvolamenti, rovesci e temporali sulle nostre regioni centrali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida ed instabile, provenienti dal Mediterraneo occidentale, che determinano condizioni di instabilità sulle nostre regioni centrali, in particolare sul settore tirrenico e sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise – Nelle prossime ore la nuvolosità continuerà ad essere presente su gran parte delle nostre regioni e darà luogo a precipitazioni sparse anche al mattino, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una certa persistenza di questo tipo di circolazione atmosferica che continuerà a favorire annuvolamenti e precipitazioni sparse anche nella giornata di venerdì, specie al mattino, con possibili schiarite nel pomeriggio-sera, tuttavia nel fine settimana saranno ancora possibili annuvolamenti alternati a schiarite e possibili precipitazioni nel pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi appenninici – Ampie schiarite sembrano, al momento, probabili a partire dai primi giorni della prossima settimana ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili schiarite sul versante adriatico ma con nuvolosità in intensificazione sulle zone interne e montuose e possibili rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, più probabili dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Le precipitazioni potrebbero estendersi anche verso il settore adriatico e raggiungere, localmente, le aree costiere, tuttavia i fenomeni risulteranno più probabili ed intensi sulle zone interne della nostra regione (sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano).Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli di direzione variabile o orientali – aggiunge la nota pubblicata. Possibili rinforzi durante i temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

