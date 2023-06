Previsioni AbruzzoMeteo: Corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale raggiungeranno anche le nostre regioni centrali dalla tarda mattinata e favoriranno un nuovo peggioramento tra stasera e la mattinata di sabato

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità che si manifestano soprattutto nella seconda parte della giornata, a causa dell’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica in quota su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali – Rispetto ai giorni, scorsi la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana sul Mediterraneo occidentale favorirà la risalita di corpi nuvolosi che si spingeranno verso la nostra penisola nel pomeriggio-sera e nelle prime ore della mattinata di sabato e favoriranno un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni, dove sono attese precipitazioni sparse – Ma l’instabilità si manifesterà ancora una volta nel pomeriggio, soprattutto lungo la dorsale appenninica e, localmente, sul versante adriatico, con rovesci e manifestazioni temporalesche a carattere sparso, in attenuazione in serata ma le precipitazioni potranno nuovamente manifestarsi in nottata e nella mattinata di sabato – recita il testo pubblicato online. A partire da domenica, inoltre, inizieranno a giungere masse d’aria fresca dai vicini Balcani e dall’Europa orientale, che determineranno un nuovo aumento dell’instabilità al mattino con possibili precipitazioni lungo la fascia orientale delle nostre regioni centrali, in estensione verso le zone interne e montuose; ma soprattutto segnerà l’inizio di una fase meteorologica caratterizzata da diffuse condizioni di instabilità che si manifesteranno per gran parte della prossima settimana: vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie/nebbie al primo mattino, specie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Dalla tarda mattinata nubi medio-alte e stratificate raggiungeranno la nostra regione e favoriranno un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso le restanti zone nel corso del pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Sempre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi con rovesci e possibili temporali, in estensione verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino, in temporanea attenuazione in serata – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso della nottata e nelle prime ore della mattinata di sabato saranno possibili annuvolamenti e rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi e sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza con possibili colpi di vento durante i possibili temporali – precisa il comunicato. Da domattina venti settentrionali in rinforzo lungo la fascia costiera e collinare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in aumento tra stanotte e la mattinata di sabato – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org