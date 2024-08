Previsioni AbruzzoMeteo: Ferragosto con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino ma con possibili temporali nel pomeriggio-sera sulle zone interne e montuose. Probabile deciso peggioramento tra domenica e lunedì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Rispetto ai giorni scorsi la situazione meteorologica sta cambiando, il promontorio di alta pressione di matrice nord africana responsabile del caldo intenso di questi ultimi giorni tenderà gradualmente ad attenuarsi a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni e, di conseguenza, masse d’aria umida di origine atlantica provenienti dal Mediterraneo occidentale, si spingeranno verso la nostra penisola e favoriranno un graduale aumento dell’instabilità dapprima al nord e sulla Sardegna e, nei prossimi giorni, anche sulle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. In particolare, tra domenica e lunedì, una perturbazione di origine atlantica scivolerà verso la nostra penisola e determinerà una probabile intensa fase di maltempo con rovesci, temporali di forte intensità e temperature in generale diminuzione – Alla base dei dati attuali c’è il rischio di violenti temporali anche sulle nostre regioni centrali con probabili nubifragi, specie tra domenica e lunedì, tuttavia occorrono ancora dettagli per comprendere l’esatta dinamica del probabile peggioramento – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino, specie lungo la fascia costiera, mentre annuvolamenti consistenti tenderanno a svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con possibili temporali che, nel tardo pomeriggio e in serata, potrebbero interessare l’Aquilano, la Valle Peligna, le zone montuose e il settore pedemontano e collinare che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nuvolosità in attenuazione in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora ben al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. Afa lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi nelle aree interessate dai temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

