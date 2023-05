Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana con tempo stabile e temperature in aumento ma dal pomeriggio di domenica l’attenuazione dell’alta pressione potrà favorire episodi di instabilità lungo la dorsale appenninica. Probabile nuovo peggioramento da lunedì

- Advertisement -

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, dal Mediterraneo occidentale, tenderà ad espandersi ulteriormente verso le nostre regioni, favorendo un ulteriore aumento delle temperature anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’alta pressione tenderà progressivamente ad attenuarsi a partire da domenica e, di conseguenza, è atteso un graduale aumento dell’instabilità lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio-sera e nella giornata di lunedì. Poche novità nelle prossime ore e nella mattinata di domenica, attese condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato con possibili annuvolamenti a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, tuttavia, l’arrivo di una nuova fase meteorologica caratterizzata da tempo instabile a partire da lunedì e, soprattutto, nei giorni successivi: tendenza che, se verrà confermata, darà luogo ad un nuovo moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – aggiunge la nota pubblicata. Addensamenti consistenti potranno manifestarsi sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella prima parte della giornata di domenica con prevalenza di tempo stabile ma con possibili annuvolamenti, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, con possibili rovesci temporaleschi, perlopiù localizzati sulle zone montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.

Mare: Generalmente poco mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

