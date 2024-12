Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana condizionato dal transito di corpi nuvolosi di origine atlantica che favoriranno annuvolamenti e precipitazioni sparse anche sulle nostre regioni centrali. Da lunedì tempo in generale miglioramento

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che, nella giornata e nella serata di ieri, ha favorito un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sul Lazio, sulla Campania e sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle prossime ore sono attese schiarite anche ampie sulla nostra regione, sulle Marche e sul Molise, in particolare sul versante adriatico, tuttavia dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio giungeranno impulsi di aria più fredda di origine atlantica che favoriranno lo sviluppo di nuovi addensamenti dapprima sulle regioni tirreniche, in estensione verso le zone appenniniche e, tra stasera e la giornata di domenica, anche verso il settore adriatico – Sono attesi annuvolamenti consistenti che favoriranno rovesci di moderata intensità sulle zone interne delle nostre regioni centrali e si estenderanno anche verso le zone pedemontane e collinari entro la serata-nottata e nella giornata di domenica, con l’aria fredda che provocherà anche un nuovo calo delle temperature, specie nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Successivamente, alla base dei dati attuali, un promontorio di alta pressione, attualmente posizionato sul vicino Atlantico, si espanderà verso la nostra penisola a partire dalla giornata di lunedì e determinerà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche su tutte le regioni; miglioramento che proseguirà, poi, almeno fino alla giornata di giovedì e sarà caratterizzato anche da un progressivo rialzo delle temperature, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con possibili annuvolamenti sul settore costiero in mattinata, mentre annuvolamenti saranno presenti nell’Aquilano (alto Aquilano), a ridosso dei rilievi che si affacciano ad ovest, specie al mattino, tuttavia la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, ad iniziare dalle zone interne e montuose, con precipitazioni sparse, in intensificazione dal pomeriggio, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Entro la serata e nel corso della nottata le precipitazioni si estenderanno anche verso le aree costiere e continueranno a manifestarsi anche nella mattinata di domenica, con venti settentrionali in intensificazione e temperature in diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1400-1600 metri ma con quota neve in lieve calo dalla serata-nottata e nella mattinata di domenica intorno ai 1100-1300 metri – aggiunge la nota pubblicata. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto dal tardo pomeriggio-sera di domenica e nella giornata di lunedì.Temperature: Stazionarie nelle prossime ore, in graduale diminuzione in nottata e nella giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali al mattino, specie lungo la fascia costiera; occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Nella giornata di domenica tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando – recita il testo pubblicato online. Mare: Generalmente mosso –

