Previsioni AbruzzoMeteo: Impulsi di aria fresca di origine atlantica favoriranno un graduale aumento dell’instabilità nelle prossime ore e nella giornata di mercoledì, anche sulle nostre regioni centrali

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di impulsi di aria fresca di origine atlantica che, nelle prossime ore, favoriranno un graduale aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali, dove sono attesi annuvolamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, più frequenti sulle zone alto collinari, interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico entro il pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. L’instabilità continuerà a manifestarsi anche in nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì, specie sul settore adriatico di Marche e Abruzzo, dove non si escludono temporali, in estensione verso le zone collinari e montuose, in intensificazione durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio sulle zone interne e montuose – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, la discesa di un esteso nucleo di aria fresca di origine atlantica che, alla base dei dati attuali, si estenderà verso le nostre regioni centro-settentrionali tra giovedì e venerdì e darà luogo ad un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto al nord e, marginalmente, anche sulle nostre regioni centrali, dove sono attesi temporali di forte intensità. Si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento in mattinata, ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, con possibili precipitazioni sparse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità sulle zone collinari, interne e montuose, con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione verso le zone collinari prossime alla costa e, localmente, verso le aree costiere, specie nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. L’instabilità continuerà a manifestarsi anche in serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì, specie sulle zone montuose, collinari e costiere, con elevata probabilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso le aree interne nel corso della mattinata di mercoledì.Temperature: Generalmente stazionarie, in linea con le medie stagionali.Venti: Deboli orientali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose – Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso, localmente mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

