Previsioni AbruzzoMeteo: Infiltrazioni di aria fresca in quota di origine atlantica continueranno a favorire episodi di instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali: attesi addensamenti, rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio-sera

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità provocate dall’arrivo di masse d’aria fresca in quota che raggiungono direttamente le nostre regioni centro-settentrionali, mentre un promontorio di alta pressione di matrice nord africana si espanderà verso il Mediterraneo occidentale e favorirà la risalita di masse d’aria calda e corpi nuvolosi verso la Sardegna e verso le nostre regioni meridionali – Non cambierà di molto, dunque, la situazione meteorologica sulle nostre regioni centrali, ci saranno condizioni di tempo stabile, soleggiato con possibili annuvolamenti al mattino, mentre nel pomeriggio-sera torneranno a svilupparsi addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico e, localmente, verso le aree costiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. La rimonta dell’alta pressione di matrice nord-africana sul Mediterraneo occidentale favorirà, inoltre, nella giornata di venerdì, il transito di corpi nuvolosi (nubi medio-alte e stratificate) verso le nostre regioni centro-meridionali, dove l’instabilità tenderà temporaneamente ad essere meno accentuata rispetto ai giorni scorsi, tuttavia nel fine settimana assisteremo ad un nuovo cedimento dell’alta pressione che favorirà l’ingresso di correnti atlantiche, umide ed instabili, verso le nostre regioni centro-settentrionali, con l’instabilità che tornerà ad intensificarsi anche sulle nostre regioni centrali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulla Marsica e sull’Alto Sangro a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate; durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi appenninici con rovesci e manifestazioni temporalesche sparse, in estensione verso le zone pedecollinari del Teramano, del Pescarese e del Chietino, con possibili sconfinamenti verso le aree costiere entro la serata – si apprende dal portale web ufficiale. La nuvolosità tenderà nuovamente ad attenuarsi in serata e in nottata, mentre nella giornata di venerdì è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate –

Temperature: Generalmente stazionarie con valori in linea con le medie stagionali.

Venti: Deboli a regime di brezza con possibili colpi di vento durante i possibili temporali.

Mare: Generalmente poco mosso – recita il testo pubblicato online.

