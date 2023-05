Previsioni AbruzzoMeteo: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità che si manifestano soprattutto a ridosso dei rilievi nel pomeriggio-sera. Poche novità nei prossimi giorni

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità favorite dall’assenza di una figura di alta pressione che, al momento, risulta posizionata sull’Atlantico e sulle Isole Britanniche, mentre sul Mediterraneo continuano ad essere presenti masse d’aria fresca in quota che favoriscono lo sviluppo di addensamenti soprattutto durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in particolare lungo la dorsale appenninica, mentre al nord l’instabilità risulta più accentuata rispetto alle regioni centro-meridionali e i temporali si manifestano anche di notte e al primo mattino – riporta testualmente l’articolo online. A partire dalle prossime ore l’alta pressione posizionata sulle Isole Britanniche tenderà ad espandersi marginalmente verso l’Europa centro-occidentale e, marginalmente, verso la nostra penisola, favorendo una graduale attenuazione dell’instabilità atmosferica al centro-nord, specie tra oggi e domani, ma si tratterà di una fase temporanea in quanto masse d’aria fresca in quota torneranno a raggiungere la nostra penisola dalla serata di venerdì, favorendo diffusi fenomeni di instabilità al nord e lungo la dorsale appenninica – si apprende dal portale web ufficiale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, con possibili occasionali annuvolamenti sulle zone montuose e sull’Alto Sangro, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata – Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio torneranno a formarsi addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi con rovesci e manifestazioni temporalesche che, rispetto alla giornata di ieri, si estenderanno soprattutto verso l’Aquilano, la Valle Peligna, la Marsica e l’Alto Sangro, attenuandosi gradualmente in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nelle prime ore della mattinata di venerdì sono attesi annuvolamenti lungo la fascia adriatica con venti settentrionali in graduale rinforzo e moto ondoso in aumento – recita il testo pubblicato online.

Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Venti: Deboli dai quadranti orientali, in rinforzo in nottata e nelle prime ore della mattinata di venerdì.

Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in aumento da stanotte e nelle prime ore della mattinata di venerdì.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

