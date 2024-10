Previsioni AbruzzoMeteo: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità che si manifesteranno sulle regioni centro-settentrionali tirreniche e, localmente, sulle nostre regioni centrali. Graduale miglioramento nel fine settimana

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere influenzata dall’arrivo di masse d’aria umida ed instabile, provenienti dal Mediterraneo occidentale, che determinano la formazione di corpi nuvolosi a prevalente carattere temporalesco sui nostri mari occidentali, in estensione verso le regioni centro-settentrionali tirreniche dove, nelle prossime ore, saranno possibili fenomeni di maltempo, specie sulla Liguria, sulla Toscana e, localmente, sul Lazio – recita il testo pubblicato online. I temporali potrebbero estendersi, inoltre, verso l’Umbria, le Marche e, occasionalmente, verso la nostra regione nelle prossime ore; inoltre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con possibili rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, tuttavia la tendenza è verso una graduale attenuazione dell’instabilità nel fine settimana, anche se non mancheranno annuvolamenti, specie nella giornata di sabato, in ulteriore attenuazione nella giornata di domenica – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con foschie dense e possibili banchi di nebbia al mattino, specie sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico e nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso della mattinata saranno possibili ampie schiarite, specie sul versante adriatico, tuttavia dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio potranno manifestarsi addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, in attenuazione in serata e in nottata – – Attenzione- Da segnalare, inoltre, la possibilità di temporali nelle prossime ore, a causa dell’avvicinamento di un intenso nucleo temporalesco in arrivo sul vicino Lazio: risulta particolarmente difficile prevedere l’esatta traiettoria, tuttavia si tratta di fenomeni intensi che, localmente, potrebbero estendersi verso la nostra regione ed interessare dapprima la Marsica, l’Aquilano, per poi raggiungere le restanti zone che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di una possibilità da non sottovalutare (probabilità 30-40%).Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora lievemente al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli di direzione variabile o orientali con possibili forti raffiche durante i possibili temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

