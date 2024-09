Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con il transito di una perturbazione atlantica che favorirà annuvolamenti e precipitazioni sparse anche sulle nostre regioni centrali tra oggi e mercoledì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, attraverserà la nostra penisola nelle prossime ore e favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto al nord, sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche, tuttavia annuvolamenti e precipitazioni sparse (anche temporalesche) interesseranno le nostre regioni centrali a partire dalle prossime ore e nelle giornate di martedì e mercoledì. In particolare la perturbazione favorirà dapprima un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, con precipitazioni sparse che saranno più frequenti, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, in estensione verso il settore adriatico dove, tuttavia, i fenomeni risulteranno meno frequenti e a carattere sparso rispetto alle zone interne – si apprende dalla nota stampa. Una temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è attesa in serata, tuttavia nel corso della nottata la nuvolosità tornerà ad intensificarsi sulle zone interne della nostra regione con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione verso il settore adriatico ma con fenomeni più probabili sulle zone interne – Tra domani e mercoledì continueranno ad essere presenti annuvolamenti associati a precipitazioni sparse, anche temporalesche, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in particolare sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con schiarite temporanee al mattino, specie sulle zone interne e nel Chietino, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano, dall’Alto Sangro, in estensione verso la Valle Peligna e verso le zone montuose con precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, specie nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Le precipitazioni saranno più probabili sulle zone interne, tuttavia non si escludono rovesci, anche a carattere temporalesco, in sconfinamento verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Una temporanea attenuazione dei fenomeni è prevista in serata, tuttavia nel corso della nottata un nuovo peggioramento interesserà la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e la Valle Peligna, con rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, localmente di moderata intensità.Temperature: Generalmente stazionarie con valori in linea con le medie stagionali.Venti: Inizialmente deboli di direzione variabile ma nel pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti meridionali, rinforzando – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

