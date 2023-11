Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con l’avvicinamento di nuove perturbazioni atlantiche che interesseranno le nostre regioni tra stasera e martedì e tra giovedì e sabato con temperature in aumento

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

SITUAZIONE: La giornata di domenica è stata caratterizzata da tempo stabile su gran parte delle nostre regioni centrali, con cielo sereno o poco nuvoloso ma con temperature al disotto delle medie stagionali, tuttavia la nuova settimana si aprirà con l’arrivo di nuove perturbazione atlantiche che, alla base dei dati attuali, attraverseranno le nostre regioni tra oggi e martedì, con venti occidentali in rinforzo, temperature in aumento e precipitazioni che riguarderanno soprattutto le zone interne di Marche, Abruzzo e Molise – Successivamente, gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un temporaneo calo termico nella giornata di mercoledì, in attesa del probabile arrivo di una nuova perturbazione atlantica tra giovedì e sabato, preceduta ed accompagnata da un nuovo rinforzo dei venti di Libeccio, con probabile Garbino sul versante adriatico e temperature in brusco aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo la parentesi invernale torneremo, dunque, ad assaporare il clima autunnale con l’arrivo di perturbazioni atlantiche, correnti occidentali e temperature in aumento, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici ipotizzano un possibile nuovo calo termico nei primi giorni della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con gelate diffuse al primo mattino soprattutto nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro, occasionalmente anche nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, con nubi medio-alte e stratificate che, entro il pomeriggio, saranno sostituite da nubi via via più compatte che potrebbero dar luogo ad occasionali precipitazioni sulla Marsica e sull’Alto Sangro – riporta testualmente l’articolo online. In serata e in tarda serata la perturbazione raggiungerà la nostra regione e favorirà una graduale intensificazione delle precipitazioni con quota neve in rialzo intorno ai 1700-1900 metri, precipitazioni diffuse sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro, in estensione verso la Valle Peligna, rovesci sparsi anche sul versante adriatico, tuttavia i fenomeni più intensi riguarderanno le zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Atteso anche un generale rinforzo dei venti occidentali sulle zone montuose con probabile Garbino sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata di martedì i rovesci potrebbero manifestarsi anche sul versante adriatico, con temperature in graduale diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Temperature: In temporaneo aumento nelle prossime ore, in graduale calo a partire dal pomeriggio di martedì.

Venti: Moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali con rinforzi nel corso della giornata sulle zone interne e montuose, localmente anche sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico con probabile Garbino – recita il testo pubblicato online.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in graduale aumento dal pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

