Previsioni AbruzzoMeteo: L’inverno meteorologico esordisce con forti venti di Libeccio e temperature ben al disopra delle medie stagionali. Attesi forti venti anche nella giornata di sabato e un sensibile calo termico da domenica

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da forti venti di Libeccio che interessano soprattutto il centro-sud, dove le temperature sono sensibilmente aumentate rispetto ai giorni scorsi, specie sulle nostre regioni adriatiche dove, nelle prossime ore e nella giornata di sabato, continueranno a soffiare forti venti e le temperature si manterranno ben al disopra delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Si avvicina, infatti, una perturbazione atlantica che interesserà direttamente le regioni settentrionali ma porterà un ulteriore rinforzo dei venti nella giornata di sabato con venti di burrasca lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico, con tempo in peggioramento sulle zone interne e montuose delle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. A seguire, nella giornata di domenica, la perturbazione si sposterà verso i vicini Balcani e favorirà l’ingresso di masse d’aria molto fredda, provenienti dall’Europa centro-settentrionali, sulle nostre regioni centro-settentrionali e sul versante adriatico, con temperature in generale e sensibile diminuzione e valori che si porteranno al disotto delle medie stagionali – precisa la nota online. L’aria fredda in arrivo favorirà, inoltre, lo sviluppo di annuvolamenti consistenti anche sul versante adriatico con possibili rovesci sparsi, nevosi sui rilievi appenninici ma con quota neve in calo anche al disotto dei 1000 metri a partire da domenica, specie sul Marche e Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con alternanza di schiarite e annuvolamenti ma con forti venti di Libeccio (Garbino impetuoso sul versante adriatico) e raffiche localmente superiori ai 60-80 Km/h. Annuvolamenti consistenti potranno interessare le zone interne e montuose, in particolare la Marsica, l’Alto Sangro e le zone montuose dell’Aquilano con possibili precipitazioni sparse, tuttavia saranno possibili anche ampie schiarite nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. La tendenza è verso un graduale peggioramento in nottata e, soprattutto, nelle prime ore della mattinata di sabato con nuvolosità in aumento sulle zone interne e montuose con rovesci in intensificazione, localmente a carattere temporalesco, raffiche di vento in intensificazione sulle zone montuose e sul versante adriatico, localmente superiori ai 70-100 Km/h. Le precipitazioni potrebbero localmente sconfinare ed interessare il settore adriatico nel corso della mattinata di sabato – riporta testualmente l’articolo online.

Temperature: Stazionarie ma con valori ancora ben al disopra delle medie stagionali.

Venti: Moderati o forti dai quadranti sud-occidentali con forti raffiche sulle zone montuose e sul versante adriatico, localmente superiori ai 60-80 Km/h sulle zone pedecollinari, oltre i 100 Km/h sulle zone montuose –

Mare: Generalmente mosso o molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org