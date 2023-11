Previsioni AbruzzoMeteo: Maltempo sulle nostre regioni centrali, in particolare sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise con precipitazioni diffuse, localmente intense. Graduale miglioramento da giovedì ma nel fine settimana arriva il freddo (non il gelo) sull’Italia

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di una perturbazione atlantica che, in queste ultime ore, ha favorito la formazione di un minimo depressionario, posizionato sul Tirreno centrale, in lento spostamento verso le regioni meridionali a partire dalle prossime ore – Di conseguenza il tempo è decisamente peggiorato al centro-sud, in particolare sulle nostre regioni adriatiche dove, nelle prossime ore, sono attese precipitazioni diffuse, localmente intense, anche a carattere temporalesco, soprattutto sulle zone collinari e costiere di Marche, Abruzzo e Molise – si apprende dalla nota stampa. I fenomeni tenderanno ad interessare in maniera localmente intensa anche le zone interne e montuose, tuttavia le precipitazioni potranno risultare intense e persistenti sulle zone pedecollinari e costiere delle nostre regioni centrali, almeno fino alla serata-nottata di oggi – Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel corso della giornata di giovedì, ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, miglioramento che proseguirà nella giornata di venerdì anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, nel fine settimana la nostra penisola sarà interessata da un’intensa discesa di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa settentrionale che, tra sabato e domenica, determineranno un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche con forti venti di Tramontana, rovesci diffusi, anche temporaleschi, temperature in sensibile diminuzione e nevicate sui rilievi ma anche fino a bassa quota, probabilmente (ma è da confermare) anche a quote collinari.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, localmente di moderata intensità, anche a carattere temporalesco – Precipitazioni sparse riguarderanno anche le zone interne, la Marsica, l’Aquilano e l’Alto Sangro, tuttavia lungo la fascia adriatica i fenomeni potrebbero risultare anche persistenti; nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1700-1900 metri, in calo nel corso della giornata intorno ai 1500-1600 metri – precisa la nota online. Nel corso della mattinata rovesci localmente intensi potranno manifestarsi anche sulle zone interne e sulla Valle Peligna, mentre un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto soprattutto nel corso della giornata di giovedì, a partire dalla tarda mattinata – viene evidenziato sul sito web.

Temperature: In diminuzione – si apprende dalla nota stampa.

Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare –

Mare: Generalmente molto mosso o agitato – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

