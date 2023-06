Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria umida di origine atlantica raggiungeranno nuovamente la nostra penisola e determineranno un deciso aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni a partire dalle prossime ore

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità che si manifestano su gran parte delle nostre regioni e, a partire dalle prossime ore, assisteremo ad un ulteriore aumento dell’instabilità dapprima al centro-nord, in estensione verso le restanti regioni centro-meridionali nelle giornate di mercoledì e giovedì. Masse d’aria umida di origine atlantica raggiungeranno, infatti, le nostre regioni peninsulari nelle prossime ore e favoriranno lo sviluppo di temporali anche sulle nostre regioni centrali, ad iniziare dal settore tirrenico e dalle zone appenniniche, in estensione verso il settore adriatico nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche al centro-sud tra domani e giovedì, a causa del transito di una perturbazione di origine atlantica, attualmente posizionata sul Mediterraneo occidentale, che interesserà anche le nostre regioni centrali, dove sono attesi annuvolamenti, rovesci e temporali localmente di forte intensità. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sembra probabile a partire da venerdì e nel corso del fine settimana, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che, se confermato, potrebbe determinare una prima ondata di caldo sulle nostre regioni centro-meridionali dalla prossima settimana: vedremo – recita il testo pubblicato online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi e nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, dove non si escludono banchi di nebbia, in diradamento in mattinata – viene evidenziato sul sito web. Dalla tarda mattinata è previsto un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle zone interne e montuose con addensamenti intensi associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, localmente di forte intensità, in estensione verso le zone pedemontane e collinari del Teramano, del Pescarese e del Chietino, con possibili sconfinamenti fin verso le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una graduale ma temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista in nottata, tuttavia annuvolamenti e possibili rovesci, anche a carattere temporalesco torneranno a manifestarsi nel corso della mattinata di mercoledì.

Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Venti: Deboli a regime di brezza ma non si escludono forti raffiche di vento durante i temporali.

Mare: Generalmente poco mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org