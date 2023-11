Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità al mattino su Abruzzo e Molise, in miglioramento dal pomeriggio e nel corso della giornata di domenica. Atteso deciso peggioramento a partire da martedì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un debole afflusso di aria fredda che, dopo il transito della perturbazione avvenuto nella giornata di ieri, continuerà a favorire lo sviluppo di addensamenti e fenomeni di instabilità soprattutto sulla nostra regione, sul Molise e sulla Puglia, soprattutto al mattino, con venti settentrionali in rinforzo – recita il testo pubblicato online. La tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise a partire dal pomeriggio-sera e il miglioramento proseguirà anche nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica che si estenderà verso la nostra penisola e favorirà la formazione di una vasta area depressionaria, in spostamento verso le regioni meridionali, che richiamerà masse d’aria fredda su gran parte delle nostre regioni adriatiche, dove il tempo assumerà caratteristiche invernali, con il ritorno della neve sui rilievi appenninici e le temperature si porteranno al disotto delle medie stagionali – precisa il comunicato. Si tratta, ovviamente, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro, poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulla Valle Peligna, mentre annuvolamenti riguarderanno, al mattino, il settore adriatico, dove non si escludono rovesci sparsi, più probabili nel Pescarese e nel Chietino, nevosi sui rilievi al disopra dei 1600-1700 metri – precisa il comunicato. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dal pomeriggio e nel corso della serata con nuvolosità in graduale attenuazione ad iniziare dal Teramano e dal Pescarese; il miglioramento, inoltre, proseguirà nella giornata di domenica con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili velature nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: In generale diminuzione, specie nei valori minimi.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi sul settore adriatico, specie nel Vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti in attenuazione nella giornata di domenica-

Mare: Generalmente mosso o molto mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org