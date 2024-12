Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità al mattino sul versante adriatico, temporaneo miglioramento nelle prossime ore fino al pomeriggio di domenica. Nuovo peggioramento di stampo invernale da lunedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una veloce perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le estreme regioni meridionali, favorendo un deciso rinforzo dei venti di Grecale su gran parte delle nostre regioni, temperature in sensibile diminuzione e rovesci diffusi, nevosi sui rilievi appenninici, anche al disotto dei 1000 metri – precisa la nota online. Nelle prossime ore assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che, dalle Marche, si estenderà verso la nostra regione, verso il Molise e, entro la serata, verso la Puglia, tuttavia si tratterà di un miglioramento temporaneo che proseguirà anche nella prima parte della giornata di domenica in quanto una nuova perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale raggiungerà la nostra penisola dalla serata di domenica e, soprattutto, nei primi giorni della prossima settimana: un nucleo di aria fredda si estenderà verso le nostre regioni centro-meridionali con la conseguente formazione di un vortice depressionario, in spostamento verso il settore ionico, che richiamerà masse d’aria fredda dai vicini Balcani verso le nostre regioni adriatiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. I venti di Grecale saranno preceduti da un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio nella serata-nottata di domenica, mentre da lunedì i venti torneranno a provenire dai quadranti nord-orientali, favorendo un deciso calo delle temperature e tempo instabile su gran parte delle nostre regioni adriatiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono attesi rovesci, anche a carattere temporalesco, nevicate sui rilievi appenninici ma in calo anche a quote collinari, specie nella giornata della Vigilia di Natale: alla base dei dati attuali il maltempo proseguirà almeno fino alla giornata di Natale, con temperature che si manterranno ben al disotto delle medie stagionali ma bisogna specificare che NON si tratterà di un’ondata di gelo bensì di una perturbazione di stampo invernale che, tuttavia, potrà favorire episodi nevosi fino a bassa quota, ma per i dettagli occorre attendere ancora ulteriori aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, dove saranno possibili ancora rovesci sparsi, nevosi sui rilievi al disopra dei 600-700 metri; cielo parzialmente nuvoloso nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, ampie schiarite sulla Marsica, in estensione verso l’Aquilano nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Dal pomeriggio è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche anche sul versante adriatico con schiarite via via sempre più ampie – Tempo stabile nella prima parte della giornata di domenica con cielo sereno o poco nuvoloso ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio con venti meridionali in rinforzo (probabile Garbino sul versante adriatico), rovesci sparsi in serata-nottata soprattutto sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Aria fredda in arrivo lunedì con tempo instabile e temperature in generale diminuzione – Temperature: Stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione, con valori che si manterranno al disotto delle medie stagionali – precisa la nota online. In temporaneo aumento dal pomeriggio-sera di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali con residui rinforzi sul versante adriatico, in graduale attenuazione da stasera-notte – si apprende dalla nota stampa. Mare: Molto mosso o agitato con possibili mareggiate, attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Moto ondoso in attenuazione da stasera – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

