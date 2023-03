Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità tra oggi e la mattinata di sabato con annuvolamenti, rovesci e possibili temporali. Tempo in miglioramento da sabato pomeriggio-sera

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere influenzata dalla presenza di una blanda circolazione depressionaria posizionata sui nostri mari occidentali che, nonostante sia in graduale attenuazione e in spostamento verso le estreme regioni meridionali, nelle prossime ore continuerà a favorire annuvolamenti ed episodi di instabilità anche sulle nostre regioni centrali con annuvolamenti, rovesci sparsi dapprima sul settore adriatico e, nel corso del pomeriggio, anche sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Residue condizioni di instabilità con annuvolamenti e rovesci continueranno a manifestarsi nella mattinata di sabato ma tenderanno ad attenuarsi entro il pomeriggio-sera di sabato e il miglioramento proseguirà poi nella giornata di domenica con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata su tutte le nostre regioni centrali – Da lunedì torneranno le correnti atlantiche con nubi in aumento ad iniziare dalle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci sparsi soprattutto sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico e, nel corso della mattinata, i rovesci torneranno ad interessare anche le zone costiere del Teramano e del Pescarese, occasionalmente anche nel Chietino – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio annuvolamenti e precipitazioni sparse interesseranno anche le zone interne e montuose, in particolare l’Aquilano e la Valle Peligna, con nevicate sui rilievi al disopra dei 1200 metri – aggiunge la nota pubblicata. In serata, in nottata e nelle prime ore della mattinata di sabato le precipitazioni torneranno ad intensificarsi lungo le aree costiere e si spingeranno verso le zone montuose e pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera –

Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

