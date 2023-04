Previsioni AbruzzoMeteo: Settimana che si apre con il transito di una perturbazione atlantica che favorirà un deciso aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni tra oggi e la giornata di martedì. Torna il bel tempo da giovedì

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è in peggioramento a causa del transito di una perturbazione atlantica che, nelle prossime ore, attraverserà anche le nostre regioni centrali, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche con rovesci e manifestazioni temporalesche, in temporanea attenuazione in serata e in nottata, tuttavia l’instabilità continuerà a manifestarsi anche nella giornata di martedì, specie sul versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, dove sono attesi annuvolamenti in intensificazione dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione dalle Marche verso la nostra regione e verso il Molise, con temperature in diminuzione – Successivamente, alla base dei dati attuali, assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche da mercoledì sera che proseguirà nei giorni successivi, a causa della rimonta di una vasta area di alta pressione che, molto probabilmente, oltre a garantire tempo stabile, determinerà anche un generale aumento delle temperature su gran parte delle nostre regioni, specie al centro-sud.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci sparsi, inizialmente più probabili sulle zone interne e montuose, tuttavia nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà ulteriormente ad intensificarsi sulla Marsica, nell’Aquilano, sulle zone montuose e nel Teramano, con precipitazioni in intensificazione, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il Pescarese e verso il Chietino entro il pomeriggio – Schiarite temporanee saranno possibili nel primo pomeriggio, tuttavia nuovi addensamenti e possibili manifestazioni temporalesche si riproporranno sulle vicine Marche, in estensione verso la nostra regione entro il tardo pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dalla giornata di mercoledì, specie dalla serata –

Temperature: In temporaneo aumento nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, in diminuzione dalla tarda mattinata, specie nei valori massimi.

Venti: Moderati dai quadranti occidentali, specie sulle zone interne e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org