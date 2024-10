Previsioni AbruzzoMeteo: Si avvicina un’intensa perturbazione atlantica che favorirà un graduale aumento della nuvolosità anche sulle nostre regioni centrali. Atteso deciso peggioramento da giovedì pomeriggio

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Un’intensa perturbazione atlantica si avvicina alla nostra penisola e, a partire dalle prossime ore, inizierà ad interessare le regioni settentrionali, dove sono attesi rovesci sparsi e temporali anche di forte intensità, specie sulle regioni nord-orientali – L’avvicinamento della perturbazione alle nostre regioni favorirà un graduale aumento della nuvolosità e un progressivo rinforzo dei venti che si disporranno dapprima dai quadranti sud-orientali sul versante adriatico, mentre sulle zone interne soffierà il Libeccio che si intensificherà nel pomeriggio-sera e interesserà, localmente, anche il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nella giornata di giovedì, inoltre, la perturbazione raggiungerà le nostre regioni centrali e determinerà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, dove sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, con fenomeni in sconfinamento verso il settore adriatico nel tardo pomeriggio, in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. I fenomeni saranno accompagnati da forti venti meridionali che, nella giornata di venerdì continueranno ad interessare gran parte delle nostre regioni con probabile Garbino sul versante adriatico, mentre l’instabilità continuerà a manifestarsi, stando ai dati attuali, almeno fino alla fine della settimana – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone interne e montuose ma senza fenomeni di rilievo, alternati a locali schiarite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un ulteriore aumento della nuvolosità è previsto in serata e in nottata, specie sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, dove non si escludono precipitazioni a carattere sparso, in intensificazione nel corso della giornata di giovedì, specie sulle zone interne, con possibili manifestazioni temporalesche di moderata intensità.Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.Venti: Occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose, orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera, in rinforzo dal pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Poco mosso con moto ondoso in aumento dal pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

