Previsioni AbruzzoMeteo: Sistemi nuvolosi di origine atlantica raggiungeranno le nostre regioni centro-settentrionali e saranno accompagnati da un rinforzo dei venti occidentali tra mercoledì e giovedì

SITUAZIONE: La nostra penisola continua a trovarsi sotto la scia di correnti atlantiche con sistemi nuvolosi che portano annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni ma senza fenomeni di rilievo: si tratta infatti di perturbazioni non particolarmente intense che lambiscono soprattutto le nostre regioni centro-settentrionali – Un nuovo sistema nuvoloso di origine atlantica attraverserà le nostre regioni centro-settentrionali tra domani e giovedì e sarà accompagnato da un rinforzo dei venti occidentali che determineranno un progressivo rialzo delle temperature soprattutto sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, mentre al nord e sul versante tirrenico saranno possibili precipitazioni a carattere sparso ma non si prevedono fenomeni intensi – aggiunge la nota pubblicata. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un probabile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire da venerdì e nella giornata dell’Epifania, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica, più organizzata delle precedenti, che determinerà la formazione di una vasta area depressionaria sulla nostra penisola e che, a sua volta, richiamerà masse d’aria fredda dall’Europa centro-orientale provocando anche un sensibile calo termico e il ritorno della neve sui rilievi e, localmente, anche a quote medio-basse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nei prossimi giorni avremo più dettagli, tuttavia la tendenza, al momento, sembrerebbe andare verso un deciso peggioramento da venerdì con un successivo sensibile calo delle temperature: vedremo – riporta testualmente l’articolo online.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili velature al mattino ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata e nel pomeriggio ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Dalla tarda serata-nottata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano con possibili precipitazioni a carattere sparso, più probabili a ridosso dei rilievi; atteso anche un generale rinforzo dei venti occidentali o sud-occidentali con probabile Garbino sul versante adriatico in nottata e nel corso della mattinata di mercoledì.

Temperature: Stazionarie ma la tendenza è verso un nuovo temporaneo aumento sul versante adriatico a partire da stanotte e nel corso della mattinata di mercoledì.

Venti: Inizialmente deboli di direzione variabile ma da stasera-notte tenderanno a provenire dapprima dai quadranti meridionali e, successivamente, da stanotte, tornerà a soffiare il Libeccio (Garbino sul versante adriatico) con raffiche di moderata intensità sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in aumento dal tardo pomeriggio – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

