Previsioni AbruzzoMeteo: Temperature in diminuzione nelle prossime ore con annuvolamenti consistenti sul settore adriatico con possibili rovesci su Abruzzo, Molise e Puglia. Una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia venerdì

SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da correnti occidentali piuttosto miti che, in queste ultime ore, hanno provocato un sensibile aumento delle temperature sulle nostre regioni adriatiche e un progressivo ma temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio su Marche, Abruzzo e Molise dove, nelle prossime ore, la situazione tenderà a cambiare, in quanto masse d’aria fredda raggiungeranno dapprima le nostre regioni settentrionali e, successivamente, a partire dalla tarda mattinata/pomeriggio, anche le nostre regioni centrali – L’aria fredda darà luogo ad un generale calo delle temperature ma anche alla formazione di addensamenti consistenti che, sul settore adriatico della nostra regione e del vicino Molise, potranno dar luogo a rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco, in miglioramento entro la serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Da giovedì è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità a causa dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica che, tra venerdì e sabato, attraverserà la nostra penisola e sarà preceduta da un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio, con probabile Garbino sul versante adriatico, in attesa dell’ingresso di masse d’aria fredda che, nella serata/nottata di venerdì, provocheranno un sensibile calo delle temperature su tutte le regioni, rovesci, temporali, nevicate sui rilievi appenninici.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con ampie schiarite nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti più compatti interesseranno le zone interne e montuose ma senza fenomeni rilevanti – aggiunge la nota pubblicata. Soffieranno ancora venti di Libeccio con Garbino sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma i venti tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali entro il pomeriggio – Dalla tarda mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso il settore adriatico, con possibili rovesci sparsi, più probabili sulle zone montuose e sul versante adriatico: in particolare addensamenti consistenti potranno interessare il Teramano, il Pescarese e il Chietino dalla tarda mattinata e nel pomeriggio-sera con rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco, in miglioramento in tarda serata-nottata – Nuvolosità in aumento nella giornata di giovedì.

Temperature: In generale diminuzione dalla tarda mattinata, anche sensibile sul versante adriatico –

Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali con rinforzi sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Dalla tarda mattinata tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dalla tarda mattinata – si legge sul sito web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

