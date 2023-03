Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in generale miglioramento ma continuerà a fare piuttosto freddo durante le ore serali, notturne e al primo mattino. Atteso un graduale aumento delle temperature nei prossimi giorni

- Advertisement -

Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato a causa dello spostamento verso levante della perturbazione atlantica che, nel pomeriggio-sera di ieri, ha dato luogo a rovesci diffusi soprattutto sul versante adriatico e ha determinato un generale calo delle temperature su tutte le nostre regioni – Nelle prossime ore è atteso un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in graduale aumento, specie nei prossimi giorni anche se, alla base dei dati attuali, tra sabato e domenica potrebbero transitare corpi nuvolosi al centro-nord e sulla Sardegna che, se confermati, favoriranno annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali ma senza fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Il tempo stabile dovrebbe proseguire, stando ai dati attuali, anche nei primi giorni della prossima settimana: vedremo –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o con residui annuvolamenti a ridosso dei rilievi che si affacciano sul versante adriatico, dove non si escludono occasionali precipitazioni, nevose al disopra dei 1000-1100 metri – Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso in mattinata con nuvolosità in attenuazione anche sulle zone montuose – Poche novità nel corso della giornata di venerdì: prevalenza di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime in graduale aumento – riporta testualmente l’articolo online.

Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi – In graduale aumento nei valori massimi, specie da venerdì.

Venti: Moderati dai quadranti settentrionali con residui rinforzi nel Pescarese e nel Chietino (Vastese), in attenuazione entro la serata – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso con moto ondoso in attenuazione a partire da stasera – si legge sul sito web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell'Associazione AbruzzoMeteo