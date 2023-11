Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in graduale miglioramento nelle prossime ore ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise. Attesa prima irruzione fredda della stagione nel fine settimana

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le estreme regioni meridionali e, a partire dalle prossime ore, abbandonerà le nostre regioni centrali favorendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise dal pomeriggio – Il maltempo di ieri ha colpito soprattutto le aree costiere e le zone pedecollinari della nostra regione, con precipitazioni accumulate comprese tra i 120 e i 200 mm (Francavilla al Mare 205,6 mm, Torrevecchia Teatina 130 mm, Caramanico Terme 132 mm, Montesilvano 125 mm, tanto per citare alcuni valori), tuttavia nelle prossime ore assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, con un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà, poi, per gran parte della giornata di venerdì. Successivamente, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, la nostra penisola sarà interessata da una discesa di masse d'aria fredda di origine artica che, nel fine settimana, determineranno un generale e sensibile calo delle temperature e fenomeni di instabilità soprattutto nella giornata di sabato, con forti venti di Tramontana, annuvolamenti, rovesci, temporali e nevicate fino a bassa quota, con rovesci nevosi che potrebbero manifestarsi, alla base dei dati attuali, anche a quote collinari. Si tratterà di un peggioramento piuttosto veloce a cui farà seguito un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di domenica con ampie schiarite ma con temperature che si manterranno ben al disotto delle medie stagionali con gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Teramano, nel Pescarese, nel Chietino e sulle zone montuose con possibili residue precipitazioni, più probabili al mattino, in particolare nel Chietino e a ridosso dei rilievi dove assumeranno carattere nevoso al disopra dei 1500-1700 metri, in miglioramento nel corso della giornata – Schiarite sono attese sulla Marsica e localmente sull'Alto Sangro dalla tarda mattinata, ma il miglioramento si estenderà anche verso il settore adriatico tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio con nuvolosità in graduale attenuazione.

Temperature: Stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti nord-orientali in graduale attenuazione dal pomeriggio-sera.

Mare: Generalmente molto mosso con moto ondoso in graduale attenuazione dalla serata.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

